-Mısır'da göstericileri öldüren polisler serbest KAHİRE (A.A)-30.12.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'nin Seyide Zeynep Mahallesi'nde 28 ve 29 Ocak tarihleri arasında protesto gösterisi yapan muhalifleri öldürdükleri iddiası ile yargılanan 5 polisin beraat ettikleri bildirildi. Mısır'da yayımlanan yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre, Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polisler, Seyide Zeynep Polis Karakolu'nun çatısından otomatik tüfekle ateş açarak birden fazla göstericiyi öldürmek ve yaralamak suçlaması ile yargılanıyordu. Muhaliflerin avukatları mahkemeye, yargılanan polislerden biri ile bir polisin göstericilere ateş açarken çekilmiş videosunu da delil olarak sundu. Göstericilere ateş açan iki polisin kendilerini savunduklarına hükmeden mahkeme, diğer 3 polis memurunun ise 28 ve 29 Ocak tarihleri arasında karakolda olmadıklarını belirledi. Olay ile ilgili yargılanan 5 polisin beraatine karar veren mahkeme muhaliflerin tepkisine yol açtı. Gece geç saatlerde Seyide Zeynep Mahallesi'nde toplanan bir grup muhalif polis karakolunun önünde protesto gösterisi yaparak, bazı caddeleri trafiğe kapattı.