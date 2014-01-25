Mısır'da göstericilere polis müdahalesi



Mısır hükümeti devrimin 3. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen gösterilerde en az 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Polis 3. yıldönümü nedeniyle Kahire'de yapılan gösterilere müdahale ederek çok sayıda göstericiyi de gözaltına aldı. Binlerce gösterici biber gazına rağmen ordunun görevlendirdiği geçiş hükümetini protesto ederek, istifasını talep etti. Hükümeti ve orduyu destekleyenlerin Tahrir Meydanı'nda düzenledikleri gösteriye ise müdahale edilmedi.

Feyyum kentinde ise göstericilerin polis ve ordu aleyhine slogan atması üzerine güvenlik güçleri eyleme müdahale etti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Kahire'de bu sabah saatlerinde emniyet teşkilatına ait bir binaya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kentte dün de emniyete ait bazı binalara bombalı saldırı düzenlenmiş, en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır'da 25 Ocak 2011'de başlayan kitlesel gösteriler, 11 Şubat'ta Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmesiyle son bulmuştu.