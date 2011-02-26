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Dünya

MISIR'DA GÖSTERİCİLERE POLİS JOPU KAHİRE (A.A)

26 Şubat 2011 13:59

-MISIR'DA GÖSTERİCİLERE POLİS JOPU KAHİRE (A.A) - 26.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı yakınında bulunan hükümet binalarının önüne yerleşerek, askeri yönetimin kabinenin tamamının değiştirilmesi dahil yeni adımlar atması talebiyle gece boyunca gösteri yapmak isteyen 150 kadar protestocu, askerler tarafından coplar kullanılarak dağıtılmak istendi. Bazı protestocular, ordu birliklerinin göstericilere karşı, iktidar karşıtı eylemlerin başlangıcından bu yana ilk kez bu derece sert davrandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmesinin ardından iktidarı devralan Yüksek Askeri Konsey tarafından yapılan açıklamadaysa "askerlere saldırı emri verilmediği, göstericilere karşı bu davranışın kasti olmadığı" belirtildi. MENA ajansının haberine göre askeri yönetimin açıklamasında, "Dün gece olanlar, askeri polisle devrimin çocukları arasındaki kasti olmayan bir tartışmanın sonucudur" denildi. Göstericilerin bazıları ise askerleri "halka ihanet etmekle" suçladı. Göstericilerin anlatımına göre, gece yarısından sonra protestocuların çadır kurduğu yere gelen askerler havaya ateş açtı, copla döverek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.  Gençlerin liderlerinden Şadi Gazali, "Bir göstericiye o kadar sert vurmuşlar ki, yüzünden kanlar geldi" dedi. Gazali, Mübarek'in halk arasında sevilmeyen devlet güvenlik güçlerine atıfta bulunarak, "Askeri polis de devlet güvenliği gibi davrandı" dedi.

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