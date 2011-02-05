Mısır'da göstericiler tankların meydanı terk etmemelerini istiyor

T24 - Mısır'da Mübarek'in hala görevi bırakmaya yanaşmamasıyla isyan 12. gününe girdi. Göstericiler bugün de meydanda. Dün bir milyondan fazla göstericiyle dolarak bayram yerini andıran Tahrir Meydanı'nda bugün gergin bir hava hakim. Göstericiler askerleri meydanı terk etmemeleri için ikna etmeye çalışıyor.





Kahire’de Hüsnü Mübarek rejimine karşı isyan hareketinin sembolü Tahrir meydanındaki göstericiler, yeni çatışmalar çıkması endişesiyle tankların meydandan ayrılmasını engellemeye çalışıyorlar.

Basın mensupları, göstericilerin motorları çalışan tankların gitmesine engel olmak için meydana giriş yollarında yere oturduklarını belirterek, ordunun meydanda kalması yönünde sloganlar attıklarını kaydettiler.

Bu esnada, askerler ve göstericiler meydanı temizlerken, göstericiler askerleri, Mübarek yanlılarının olası saldırılarına karşı kendilerini barikat gibi koruyan tahrip olmuş askeri araçları buradan kaldırmamaları için ikna etmeye çalışıyorlar.

Resmi kaynaklara göre, salı ve çarşamba Mübarek yanlıları ve karşıtları arasında meydandaki çatışmalarda 8 kişi ölmüş, 900’den fazla kişi yaralanmıştı.

Binlerce Mübarek karşıtı gösterici dün geceyi çadırlarda geçirirken, meydanda dün gece duyulan silah sesleri kısa süreli paniğe yol açtı.

Bu arada, Mısır Maliye Bakanı Semir Rıdvan, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır güvenlik güçlerinin gazeteci ve göstericilere karşı tüm kötü muamelelerinden ötürü özür diledi.

Pazartesi göreve atanan Rıdvan, "Kötü muamele kurbanı tüm gazetecilere, tüm yabancılara ve tüm Mısırlılara özürlerimi sunmak isterim" dedi.

Öte yandan, Brezilya’nın Sao Paulo kenti ve Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te, Mısır’daki Mübarek karşıtı göstericilere destek gösterileri düzenlendi.

Buenos Aires’teki sol gruplar ve önemli bir Arap nüfusu bulunan Sao Paulo’daki göstericiler, "Yaşasın Arap devrimi" ve "Kahrolsun firavun" diye sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Hüsün Mübarek’in istifasını istediler.



Kahire'de Mısır müzesine sıkı koruma

Kahire’deki dünyaca ünlü Kahire müzesi ve paha biçilmez hazinesi, Mısır silahlı kuvvetlerinin koruması altında bulunuyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilerin merkezi ve sembolü Tahrir meydanındaki müzenin önünde konuşlu bir Abrams tankının yanı sıra, muhabere kıyafetli, ağır kasklı, kurşun geçirmez yelekli ve kalaşnikoflu askerler sürekli nöbet tutarken, bir yanda da itfaiyeciler bekliyor.

Mübarek karşıtı ve yanlısı göstericiler arasındaki kanlı çatışmalarda cephe hattını oluşturan bulvar üzerinde, müzeye girmeyi başaran ve altın arayan kimliği belirsiz kişiler, meşhur müzenin camlarını kırdılar ve 70 kadar tarihi esere zarar verdiler.

Gösterilerin ilk başladığı günlerde, insan zinciri oluşturan halk, yaklaşık 100 bin tarihi eserin sergilendiği müzeye girişleri engellemeye çalışmıştı.

Mısır Eski Eserler Bakanı Zeki Havas, şu anda müzenin çok iyi korunduğu ve herhangi bir zarara uğrayacağı endişesi taşımadıklarını belirterek, aralarında iki Tutanhamun heykelinin de bulunduğu zarar gören tüm tarihi eserlerin onarılabileceğini ve hiçbir tarihi eserin çalınmadığını söyledi.