Mısır'da gösterici kadınlara 'toplu taciz'

Mısır'daki kadın grupları, ayaklanmanın ikinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtı gösterilere katılan bazı kadınların cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı.

Guardian gazetesinde yer alan haberde, Tahrir Meydanı'ndaki gösteriler sırasında, en az 25 kadına karşı cinsel tacizde bulunulduğu ifade ediliyor.

Patrick Kingsley'in Kahire'den bildirdiğine göre, grup halindeki erkekler, tek başına kalmış kadınları gözlerine kestirip etrafını çevirerek cinsel tacizde bulunuyor.

Kadın grupları, gösteriler sırasında bazı kadınların soyularak taciz edildiğini ve bir kadının tecavüze uğradığını belirtti.



Gösteriler ne için?



Perşembe gününden bu yana, Mısır'da 21 vilayetin 12'sinde Mursi karşıtı gösteriler oluyor.

Port Said'de bir geçen yıl bir maç sırasında 70'ten fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların sorumlusu olarak görülen 21 kişiye ölüm cezası verilmesinin ardından patlak veren olaylarda en az 33 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Mursi Port Said, Süveyş ve İsmailiye kentlerinde olağanüstü hal ilan etti.

Başkent Kahire'de ise Mursi'nin politikalarını protesto edenler dört gündür Tahrir Meydanı'nda polisle çatışıyor.

Hükümete yöneltilen eleştirilerin başında, yeni anayasanın ifade ve inanç özgürlüğünü korumaması ve ekonomik koşulların iyice kötüleşmesi geliyor.



Saldırıları kim düzenliyor?



Mağdurlara yardım etmek için kurulan Cinsel Tacize Karşı Eylem (OpAntiSH) grubundan Leyla Zehra Mortada, Cuma gününün saldırılar bakımından en yoğun gün olduğunu ifade ediyor.

Mortada "Tek tek saldırı olaylarının hepsi de kötüydü; ama en kötüsü bir kadının cinsel organında jilet kullanılmasıydı" diyor.

Bu grup, saldırıya uğrayan 16 kadına yardım ederken, Tahrir Muhafızları adlı başka bir yardım grubu da 9 kadına müdahalede bulunduklarını belirtiyor. Her iki grup dokuz ayrı saldırı olayının da duyumunu aldıklarını ifade ediyor.

Gazetede, geçen Kasım ayında Tahrir Meydanı'nda tecavüze uğrayan bir kadının da başına gelenleri internet üzerinden paylaştığı bildiriliyor.

Bu saldırıları kimin düzenlediği konusunda kesin bilgi olmamakla beraber, OpAntiSH protestolara karşı olan kişileri suçluyor.



Mortada "Saldırılar Tahrir'de aynı noktada ve aynı yöntemler kullanılarak yapılıyor" diyor.

OpAntiSH'nın topladığı bilgilere göre 2005'te gizli polisin düzenlediği düşünülen saldırılarda da benzer yöntemler kullanıldığını iddia ediyor.

İngiltere'de Aralık ayında Channel 4 televizyon kanalında yayınlanan bir belgeselde, Tahrir'de kadınlara saldırıda bulunmaları için kendilerine para ödendiğini iddia eden erkeklerle görüşülmüştü.



Mağdur merkezleri



Guardian gazetesine konuşan bir mağdur kadın, "Herşey çok ani gelişti. Bir anda sağım solum altışarlı iki grup tarafından sarıldı ve vücudumu çizmeye başladılar. Sadece cinsel taciz değildi bu, gerçekten canımı yakmaya çalışıyorlardı" diyor.

Tahrir'de büyük gösteriler beklendiği günlerde görgü tanıkları OpAntiSH telefon hattını arayarak karma kurtarma ekiplerine ulaşabiliyor. Mağdurlar civardaki güvenli merkezlere sevkedilerek tıbbi, psikolojik ve yasal destek almaları sağlanıyor.

Ancak saldırganlar bu merkezlere de saldırılarda bulunmuş.

Haberde, bazı OpAntiSH üyelerinin yardıma giderken kendilerinin de saldırıya uğradığı ifade ediliyor.

Kimliği açıklanmayan bir kadın "Yüzlerce erkek birden etrafımı sardı. Gömleğimin, külotumun içine soktukları elleriyle beni taciz ettiler" diyor.



Cinsel taciz kültürü



Saldırıya uğrayan başka bir gösterici kadın "Çok öfke duyuyorsunuz. Kadın olarak ne kadar saldırıya açık olduğunuz hatırlatılıyor. Ya gösterilere katılmama, ya da yanınıza erkek korumalarla katılma kararı alıyorsunuz, ki bazen o da işe yaramıyor." diyor.

Cuma günü kurtarılan iki kadın daha OpAntiSH'ye katılmış.

Tahrir Muhafızları temsilcisi ise bu saldırıların Mısır çapında yaygın olan bir cinsel taciz kültürünün parçası olduğunu ifade ederek "Bunu artık kabul edemeyiz" diyor.

Mısır Kadın Hakları Merkezi'nin 2008 raporuna göre, Mısırlı kadınların yüzde 83'ü cinsel tacize maruz kalmış ve saldırganlara yönelik cezai işlem uygulanmaması nedeniyle sorun giderek ağırlaşıyor.

BBCTürkçe