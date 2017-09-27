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Dünya

Mısır'da gökkuşağı bayrağı açan yedi kişi 'eşcinselliğe teşvik' iddiasıyla tutuklandı

Solisti açık kimlikli eşcinsel olan Mashrou' Leila Mısır'da yasaklanacak

27 Eylül 2017 21:43

Mısır'ın başkenti Kahire’de geçen hafta sonu gerçekleşen bir konserde gökkuşağı bayrağı açan yedi kişi, “eşcinselliğe teşvik ettikleri” ve “ahlaksızlığı yaygınlaştırdıkları” iddiasıyla tutuklandı.

KaosGL'den Gözde Demirbilek'in haberine göre, olaydan sonra Mısır Müzisyen Sendikası, festival prosedürlerine uygun bir şekilde konseri veren, solisti açık kimlikli eşcinsel olan Lübnanlı indie rock grubu Mashrou’ Leila'nın, ülkede yasaklanacağını açıkladı. 

Sendikanın avukatı Dr. Reda canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bu konuda bir karar aldık, Mashrou'nun Leila'nın Mısır'da sahnelenmesi yasaklanacak, ülkede genel güvenlik konusunda desteğe ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Grup daha önce, Ürdün’de “grubun performanslarının islam ve hristiyan inançlarına uygun olmadığı” gerekçesiyle yasaklanmıştı. 

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