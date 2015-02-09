Mısır'da futbola yine kan bulaştı, 10'dan fazla kişi öldü

Tahrir olayları sırasında ön planda yer alan Zamalek takımının Ultras White Knights taraftar grubundan 17 kişi, ENNPI maçı öncesinde çıkan olaylarda öldürüldü.

Kahire’de Mısır Futbol Ligi’nde oynanan Zamalek - ENNPI maçı öncesinde çıkan olaylarda en az 17 taraftarın öldürüldüğü belirtildi. Ölü sayısı net olmamakla birlikte sayının 10'un üzerinde olduğu haberleri geliyor. Resmi açıklamaya göre olaylar, Zamalek taraftar grubu Ultras White Knights'ın ENNPI maçına biletsiz girmek istemesi ve buna polisin müdahalesiyle başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı’nda yapılan açıklamada taraftarların zorla stada girmeye çalıştıkları belirtildi ve “Zamalek taraftarının kamu malına zarar vermesi engellendi” ifadelerini kullandı.

Taraftarlar ise sosyal medyada polisin sadece biber gazı değil küçük demir mermiler de kullandığını iddia ediyor.