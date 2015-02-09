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Dünya

Mısır'da futbol ligi maçları süresiz olarak askıya alındı

Mısır'da futbol maçında çıkan izdihamda birçok kişinin ezilerek can verdiği, en az 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor

09 Şubat 2015 10:35

Mısır'da başkent Kahire'deki bir stadyumda en az 22 taraftarın ölümüyle sonuçlanan çatışmaların ardından futbol ligi maçları süresiz olarak askıya alındı.

Güvenlik güçleri, ENPPI takımıyla oynadıkları maç için stadyuma biletsiz girmeye çalışan Zamalek taraftarlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çıkan izdihamda birçok kişinin ezilerek can verdiği, en az 20 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Zamalek taraftarları Hava Savunma Sanayi Stadyumu'ndaki maç için sadece bir kapının açıldığını söylüyor.

Zamalek'in "White Knights" (Beyaz Şovolyeler) adlı taraftar grubunun liderleri için tutuklama emri çıkarıldığı açıklandı.

Mısır'da maçlar en son Şubat 2012'de Port Said'de 74 taraftarın öldüğü olaylardan sonra askıya alınmıştu.

Olaylara rağmen maç oynandı.

Mısır'da futbol taraftarları son derece politize olmuş gruplar.

Taraftarlar, 2011'de eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i deviren ayaklanmada ön saflarda yer almıştı.

Mısır polis teşkilatı, Hüsnü Mübarek rejiminin en kilit organlarından biriydi ve Arap Baharı eylemleri sırasında göstericilerin doğrudan hedefi olmuştu.

Birçok kişi Port Said'deki olaylarda, polisin taraftarlardan intikam aldığına inanıyor. Polis bu suçlamaları reddediyor.

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