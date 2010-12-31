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Dünya

MISIR'DA FIRTINA DEHŞETİ  KAHİRE (A.A)

31 Aralık 2010 20:14

-MISIR'DA FIRTINA DEHŞETİ  KAHİRE (A.A) - 31.12.2010 - Mısır'da kötü hava şartları yüzünden meydana gelen trafik kazası ve bina çökmelerinde 17 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı bildirildi.  Mısır basınında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'ye 200 kilometre uzaklıktaki Minye kentinde bir ilkokul servisinin kaza yapması sonucunda sel sularına kapılarak ölen kız öğrencilerin sayısı 15'e yükseldi. Yağmur ve fırtına sebebi ile kaza yaptığı belirtilen servis otobüsünün kapasitesinin üzerinde öğrenci aldığı, kaza esnasında otobüste, görevli öğretmenler dahil 77 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yaralanan 62 kişinin arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.  Asyut Valiliği kazada ölen öğrencilerin ailelerine 5 bin cüneyh (1300 Türk lirası) yaralananlara ise 2 bin cüneyh (530 Türk lirası) yardımda bulunacağını açıkladı.  Mısır'ın Beni Suef kentinde de aşırı yağışlar nedeniyle 2 binanın çöktüğü ve olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.  Fırtına nedeniyle ülke genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği vurgulanırken Mısır Meteoroloji Kurumu, fırtınan, pazar gününe kadar ülke genelinde devam edeceği uyarısında bulundu.

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