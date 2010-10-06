-MISIR'DA FETVAYA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Arkeolojik zenginlikleriyle öne çıkan Mısır'da, Fetva Kurulu Başkanı Şeyh Muhammed Hüsam'ın, mülkünde hazine ya da tarihi eser bulan kişinin o bulgunun sahibi olacağına ilişkin fetvası tepkiyle karşılandı. El Arabiye televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, Hüsam'ın "Kim mülkünde bir hazine veya tarihi eser bulursa tüm tasarruf hakkı onundur, devletin değil" fetvası, birçok aydın ve gazetecinin eleştirilerine yol açtı. Söz konusu fetva dolayısıyla bundan sonra bulunacak hazinelerin yağmalanacağı endişesini dile getiren aydınlar, Şeyh Hüsam'ın fetvasına dair suç duyurusunda bulunacaklarını kaydettiler. Haberde, sosyal paylaşım sitesi "facebook"ta, Şeyh Hüsam'ın fetvasına destek veren kişilerin sayısında da her gün artış olduğu ifade edildi.