Mısır'da eylemciler 'Tahrir kalesi'ni bırakmıyor!



Anayasal reformlar için komisyon

'297 kişi öldü'

BBC Kahire muhabiri Jim Muir, bunun eylemlerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana düzenlenen en büyük gösteri olduğunu söylüyor.Hüsnü Mübarek, Eylül'deki seçimlere kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Tahrir meydanında asker, eyleme katılımın büyük olması nedeniyle kimlik kontrolü yapmaktan vazgeçti.BBC muhabirine göre protestocular, bugünkü gösteriyle eylemlerin toplumun her kesiminden büyük destek gördüğü ve Mübarek'in tavizlerinin yetersiz olduğu mesajını verdi. Mısır'da güvenlik güçlerinin 12 gün süreyle gözleri bağlı olarak gözaltında tuttuğu Google yöneticisi Veil Gonim Tahrir meydanına gelişinde alkışlarla karşılandı. Gonim, facebook'ta gösterilerin örgütlendiği sayfanın yaratıcısı. Veil Gonim, kalabalığa hitap ederken, "Bu rejimin gitmesi talebinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Pazartesi serbest bırakılan Gonim, eylemlerde şimdiye kadar hayatını kaybedenlere gönderme yaparak "Ben değil, burada şehit olanlar kahraman" diye konuştu.Bugünkü gösteri, Kahire'de hayatın normale dönmeye başladığı bir dönemde yapıldı. Göstericiler, Mübarek'in derhal istifasını istiyor ve Mısır liderinin demokrasiye geçiş süreci için ortaya attığı önerilere şüpheyle yaklaşıyor.Mübarek, anayasa değişiklikler önerileri hazırlayacak bir komisyon oluşturdu. Komisyonun anayasal reform önerilerini Mart'ın ilk haftasında açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Ömer Süleyman, kararı televizyondan yapılan bir açıklamada duyurdu. İki hafta önce bu makama atanan ve yönetimin yeni yüzü haline gelen Süleyman, Mübarek'in önerilecek reformların bir an önce uygulanması için başbakandan ayrıca ikinci bir "yürütme" komisyonu oluşturmasını istediğini söyledi. Anayasal reform komisyonu kurulması, hafta sonunda muhalif gruplarla yapılan görüşmelerde alınan kararlardan biriydi. Ancak komisyonda kimlerin yer alacağı henüz belli değil. Süleyman, Mısır'ın iktidarın barışçı yollardan el değiştirmesi için ellerinde bir takvim ve yol haritası olduğunu söyledi.Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'da 25 Ocak'tan bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısının 300'e yakın olduğunu duyurdu. Örgüte göre, muhalif göstericilerin önce polis, sonra da Mübarek yanlılarıyla giriştikleri çatışmalarda 297 kişi öldü. Örgüt bu sayıya Kahire, İskenderiye ve Süveyş kentlerindeki yedi hastaneye yaptıkları ziyaretler sonucu ulaştıklarını belirtti. Öte yandan, gösterilerin fitilini yakan Facebook sayfasını açtığı belirtilen internet devi Google'ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Wael Gonim'in serbest bırakıldığı bildirildi. Gonim, 11 gün süren gözaltısı sırasında kötü muameleye uğramadığını ancak vatan haini diye damgalanmaktan şoka uğradığını söyledi. Gonim bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 'İyi niyetli herkese vatan haini deniyor. Çünkü kötülük kural olmuş. Ben bir vatan haini olsaydım, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki villamda oturur ve diğerleri gibi 'Bırak bu ülke cehenneme gitsin' derdim' diye konuştu. Protestoların ülke ekonomisine günde 310 milyon dolar zarar verdiği tahmin ediliyor.