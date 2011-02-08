Mısır’da eylemciler Meclis’i kuşattı

T24

Mısır’da 15’inci gününe giren ayaklanmada protestocuların Tahrir Meydanı’ndaki bekleyişleri sürüyor.Dün Kahire sokakları önceki günlere göre sakin geçerken, protestocular bugün yine geniş kapsamlı bir eyleme hazırlanıyor. Haber ajansları kalabalıkların yeniden Tahriri Meydanı’na doğru harekete geçtiğini aktarıyor.Katar’dan yayın yapan El Cezire Televizyonu ise eylemcilerin Meclis ve İçişleri Bakanlığı binalarını kuşattığını duyurdu.