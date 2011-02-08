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Dünya

Mısır’da eylemciler Meclis’i kuşattı

El Cezire, bugün de geniş ölçekli bir eylemin yapılacağı Kahire’de eylemcilerin Meclis ve İçişleri Bakanlığı’nı kuşattığını duyurdu.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - El Cezire, bugün de geniş ölçekli bir eylemin yapılacağı Kahire’de eylemcilerin Meclis ve İçişleri Bakanlığı’nı kuşattığını duyurdu.

A boy waves an Egyptian flag as he stands on top of a burnt out car which is used to form part off a barricade in the opposition stronghold of Tahrir Square in Cairo February 8, 2011. Egypt has a plan and timetable for the peaceful transfer of power, the vice president said on Tuesday, as protesters called more demonstrations to show their campaign to oust President Hosni Mubarak remains potent.

Mısır’da 15’inci gününe giren ayaklanmada protestocuların Tahrir Meydanı’ndaki bekleyişleri sürüyor.

Dün Kahire sokakları önceki günlere göre sakin geçerken, protestocular bugün yine geniş kapsamlı bir eyleme hazırlanıyor. Haber ajansları kalabalıkların yeniden Tahriri Meydanı’na doğru harekete geçtiğini aktarıyor.

Katar’dan yayın yapan El Cezire Televizyonu ise eylemcilerin Meclis ve İçişleri Bakanlığı binalarını kuşattığını duyurdu.


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