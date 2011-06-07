-MISIR'DA EVSİZLER İSYAN ETTİ KAHİRE (A.A) - 06.06.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de yüzlerce evsiz vatandaş, barınma sorunlarının çözümü için Enformasyon Bakanlığı ile devlet televizyonun önüne kamp kurarak protesto gösterisine başladı. Yönetimin konut sorunlarını bir an önce çözmesini isteyen evsizler, kendilerine kalacak bir yer verilinceye kadar bakanlık ve televizyon binası önünde kurdukları çadırlarda kalacaklarını söylediler. Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ve Mısır hükümeti aleyhine slogan atan göstericiler, bakanlığın bulunduğu El Korniş Caddesi'ni trafiğe kapattılar. Medyanın taraflı davranmasından dolayı seslerini duyuramadıklarını savunan evsizler, söz konusu caddeye 200 kadar çadır kurdular. AA muhabirine konuşan Hişam Ahmet isimli protestocu, Faysal semtinde ailesi ile birlikte çöplükte yaşadığını ifade ederek, devrimden sonra iş başına gelen geçici hükümetin fakirler dışında herkesin sorunları ile ilgilendiğini ileri sürdü. Ahmet, kendilerine kalacak bir yer verilmediği takdirde bakanlık ve televizyon binasının önünü boşaltmayacaklarını sözlerine ekledi. Resmi verilere göre, sadece başkent Kahire'de 2 milyon kişi sokak, mezarlık veya Nil nehrindeki sandallarda yaşamını sürüdürüyor. Ülke genelinde bu rakamın 5-6 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Tunus'ta yaşanan Yasemin Devrimi'nin ardından Mübarek yönetimi evsiz Mısırlılar için 2 bin konutluk bir proje başlatmış ve projenin genişleyerek devam edeceğini duyurmuştu. Mübarek'in küçük oğlu Cemal tarafından organize edilen proje, ülkede 25 Ocak halk ayaklanmasının başlamasının ve Cemal Mübarek'in hapse girmesi ile birlikte sponsor bulamadığı için rafa kaldırıldı.