-MISIR'DA ESKİ İKTİDAR PARTİSİ FESHEDİLDİ KAHİRE (A.A) - 16.04.2011 - Mısır'da Yüksek İdare Mahkemesi, eski iktidar partisinin feshine ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Kitlesel protestolarla eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren göstericilerin taleplerinden olan, Mübarek'in Ulusal Demokratik Partisi'nin (NDP) feshedilmesi kararını alan mahkeme, partinin malvarlığının tasfiyesine ve paraları ile bürolarının devlete devrine hükmetti. NDP, Mübarek'in selefi Enver Sedat tarafından 1978 yılında kurulmasından itibaren Mısır siyasetine egemen olmuştu.