Mısır'da en az 36 tutuklu 'kaçmaya çalışırken' öldürüldü

Mısır'da Kahire dışındaki bir hapishaneye nakledilirken "kaçmaya çalıştıkları" öne sürülen, en az 36 İslamcı tutuklunun öldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili çelişkili açıklamalar yaptı.

Bakanlık önce 612 tutuklunun Kalyubiye'deki Ebu Zebal hapishanesine nakledilmesi sırasında, konvoyun silahlı saldırıya uğradığını ve bir subayın rehin alındığı duyurdu.

Ancak İçişleri Bakanlığı daha sonra tutukluların kaçarken bir polis memurunu rehin almaları üzerine atılan gaz bombalarından boğularak öldüğünü belirtti.

Açıklamada polis memurunun ağır yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Müslüman Kardeşler ise, olayı "soğukkanlı bir cinayet" olarak niteledi.

Bir adli kaynak, Reuters ajansına tutukluların sıkışık halde bindirildikleri polis aracının içinde havasızlıktan boğularak öldüğünü söyledi.

Associated Press ajansına konuşan bazı yetkililer de bu kişilerin hepsinin Müslüman Kardeşler üyesi olmadığını belirtti.

Bu arada, Avrupa Birliği büyükelçilerinin bugün Brüksel'de Mısır'daki krizi ele almaları bekleniyor.



Ülkede Çarşamba gününden bu yana en az 830 kişi hayatını kaybetti.

'Mısır'da herkese yer var'

Pazar günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Sisi, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin taraftarları dahil "Mısır'da herkese yer olduğunu" söyledi. Ancak Sisi, bu kişilerin konumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini savundu.



Genelkurmay Başkanı, "Ülkenin ve insanların yıkımı karşısında sessiz kalmayacağız" dedi.



Geçici hükümet Müslüman Kardeşler'in, Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz'dan bu yana "terör estirdiğini" savunuyor.



Geçen Çarşamba günü Kahire'de Mursi yanlılarının protesto kamplarına kuvvet kullanılarak müdahale edilmiş ve kanlı olaylarda yüzlerce kişi can vermişti.

BBCTürkçe