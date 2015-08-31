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Ekonomi

Mısır'da, dünyanın en büyük doğal gaz sahası keşfedildi

Keşif ile Mısır'ın onlarca yıllık doğal gaz ihtiyacının giderileceği belirtiliyor

31 Ağustos 2015 13:54

Mısır’da dünyanın en büyük doğal gaz yatağı bulundu. Keşfi gerçekleştiren İtalyan enerji firması Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, "tarihi keşfin Mısır'ın enerji senaryosunu dönüştüreceğini" belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Eni, Mısır açıklarında dünyanın en büyük doğal gaz yataklarından birini bulduğunu açıkladı. Şirket, bu sahanın, yüzeyin 1450 metre altında olduğunu ve 100 kilometrelik alana yayıldığını belirtti.

Eni, bu alanda 5.5 milyon varile eşdeğer olmak üzere yaklaşık 30 trilyon kübik kadem doğal gaz rezervi bulunduğunu belirtti. Şirket, Zohr keşfinin dünyanın en büyük doğalgaz yatağı keşiflerinden biri olduğunu ve Mısır'ın onlarca yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacağını belirtti.

Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, "tarihi keşfin Mısır'ın enerji senaryosunu dönüştüreceğini" belirtti.

Claudio Descalzi, geçtiğimiz günlerde Mısır'a giderek Devlet Başkanı Abdel Fattah Sisi'yle görüşmüştü.

Haziran ayında Mısır Petrol Bakanlığı ve ile Eni arasında 2 milyar dolarlık bir enerji keşfi anlaşması imzalanmıştı.

 Bölgede çalışma ruhsatı bulunan Eni, Afrika'daki en büyük enerji firması.

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