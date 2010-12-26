-MISIR'DA DOMUZ GRİBİ CAN ALIYOR KAHİRE (A.A)- 25.12.2010 - Mısır'da son 3 ay içerisinde, kamuoyunda domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden 51 kişinin öldüğü, ülke genelinde bu hastalıktan 264 kişinin de halen hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. Mısır'ın resmi Nil Televizyonu'nun, Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, genellikle kırsal kesimde etkisini gösteren domuz gribine son 3 ayda bin 145 kişinin yakalandığı ve bu hastalardan 51'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, domuz gribinin halk sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini ifade ederek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, yaşlı ve çocukların, H1N1 virüsüne karşı bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğuna işaret ederek, domuz gribinin, Mısır'da salgın haline dönüşmemesi için çaba sarf edildiğini kaydetti.