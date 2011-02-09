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Dünya

Mısır'da direnişçiler kahramanına kavuşt!

Google yöneticisi Vail Gonim’in 12 gün sonra salıverilmesi oldu...

09 Şubat 2011 02:00

T24 - Tahrir Meydanı’nda direniş devam ediyor. Mısır’daki en önemli gelişmelerinden biri sosyal medyada Mübarek karşıtı öfkenin ateşlenmesinde etkin olduğu söylenen Google yöneticisi Vail Gonim’in 12 gün sonra salıverilmesi oldu.  


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Ateşi yakan adam Tahrir'deKaçırıldığını, hapiste 12 gün gözleri bağlı tutulduğunu anlatan Gonim, Tahrir Meydanı’na gelerek halka seslendi, “Bu suçtur. Biz de buna karşı mücadele veriyoruz” dedi. Gonim, isyanı tetikleyen Facebook’taki “Hepimiz Halid Said’iz” isimli sayfayı kurduğunu itiraf etmişti.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Kahire’de üçüncü haftasına giren Tahrir Meydanı protestoları ilk ‘halk kahramanı’nı yarattı. Mısır’da Hüsnü Mübarek ve onun temsil ettiği rejime karşı başlatılan isyanı organize eden Facebook sayfasının kurucusu dün birdenbire ortaya çıktı ve hemen Tahrir’e koştu. 

25 Ocak tarihinde başlayan sokak gösterisine katılan; ancak 27 Ocak’tan itibaren kendisinden haber alınamayan bu kişi, Google’ın Ortadoğu ülkelerinden sorumlu pazarlama müdürü Vail Gonim. Amerikalı bir kadınla evli olan 30 yaşındaki iki çocuk babası Gonim’in, kaybolduğu sanıldığı gün aslında tutuklandığı öğrenildi. 12 gün boyunca gözleri siyah tülbentle kapatılan Gonim, hapisanede diğer mahkûmlar kendisini hain olarak gördüğü için, tek kişilik hücrede tutulduğunu anlattı.


Hain değiliz

Arapça yayın yapan Dream 2 adlı televizyon kanalının yayınına çıkan Gonim, “Ben kahraman değilim. Sadece klavyemi kullandım. Gerçek kahramanlar meydanlara çıkan, adını bilmediğim insanlar” dedi. Hain olduğuna ilişkin rejim yanlılarınca yapılan yorumlara aldırmadığını vurgulayan Mısırlı internet aktivisti, “Eğer hain olsaydım, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki villamda kalır, iyi para kazanır ve diğerleri gibi Mısır’ın başına gelecekleri önemsemezdim. Ama biz hain değiliz” ifadelerini kullandı. Gonim, Mısır’da protestolara ilham olan “Hepimiz Halid Said’iz” isimli Facebook sayfasını hazırlayan kişi olduğunu da itiraf etti. Bu sayfa ve YouTube yüklenen videolar, Mübarek karşıtı öfkenin büyümesinde etkili olmuştu. Halid Said, 6 Haziran 2010’da İskenderiye’de polis dayağı sonucunda hayatını kaybetmişti. Facebook’taki sözkonusu sayfayı 470 binden daha fazla kişi takip ediyor. Fransız haber ajansı AFP, dün Kahire ve İskenderiye’de toplanan göstericilerin, şimdiye kadarki en kalabalık dalgayı oluşturduğunu bildirdi.


Gates, Buffet ilham kaynağı

2008 yılından bu yana Google’da çalışan Vail Gonim, daha önce, Mısır’ın e-devlet sistemine danışmanlık da etmişti. Gonim, kişisel Facebook sayfasında, Microsoft kurucusu Bill Gates, Amerikalı milyarder Warren Buffet, Apple’ın sahibi Steve Jobs ve Mübarek’in azılı düşmanı Muhammed El Baradey’i “ilham aldığı kişiler” olarak ilân etmiş.



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