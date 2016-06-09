Mısır'da din adamı Ebu Ömer'in kaçırılması olayına karışan CIA ajanı İtalya'ya iadeyi bekliyor

Eski bir CIA ajanı, 2003 yılında Mısırlı din adamı Ebu Ömer'in kaçırılmasında rol oynadığı iddiasıyla Portekiz'den hapse gireceği İtalya'ya gönderilmeyi beklediğini söyledi.

Eski ajan Sabrina de Sousa, iade edilmeye karşı açtığı davayı geçen hafta kaybettiğini söyledi.

De Sousa, Ebu Ömer'in kaçırılması ile bağlantılı olarak gıyabi olarak mahkûm edilen 26 Amerikalıdan biri.

Eski ajanın İtalya'dan Mısır'a giderek, Ebu Ömer'e alıkonulduğu yerde işkenceye katıldığı iddia ediliyor.

İtalya eski ajanı dört buçuk yıl hapse mahkûm etmişti.

Ebu Ömer, de Sousa ve diğer 25 Amerikalının günah keçisi yapıldıklarına inandığını ve bu kişilerin affedilmeleri gerektiğini söylüyor.

De Sousa ile aynı davadan yargılanıp mahkûm edilen Amerikan vatandaşlarından büyük bir kısmı affedilmişti.

BBC muhabirleri de Sousa'nın hemen hapse girip girmeyeceğinin net olmadığını söylüyor.

Ebu Ömer, kaçırıldıktan sonra Almanya'daki bir Amerikan üssüne ve daha sonrasında ise işkenceye uğradığını söylediği Mısır'a götürülmüştü.