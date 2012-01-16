-Mısır'da devrimin yıl dönümü kutlamaları için farklı çağrılar KAHİRE (A.A)-16.01.2012 - Mısır'da Mübarek rejimine karşı ayaklanmaların başladığı 25 Ocak'ta yapılacak yıl dönümü kutlamaları için çeşitli kesimlerden farklı çağrılar yapılıyor. 25 Ocak tarihinin resmi olarak kutlanmasını isteyen iktidardaki Yüksek Askeri Konsey, 25 Ocak 2012 tarihini resmi tatil ilan etti ve kutlamaların toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile resmi çerçevede yapılacağını açıkladı. Mübarek'e karşı isyan hareketini başlatan birçok sol ve liberal grup ise Tahrir Meydanı'nda 25 Ocak günü gösteri düzenleyerek iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'in istifasını isteyeceklerini duyurdu. Bu grupların başını Mübarek'e karşı uzun yıllar mücadele eden Liberal Kifaye (Yeter) Hareketi ile 6 Nisan Hareketleri çekiyor. Seçimlerde oyların yüzde 70'ini alan Müslüman Kardeşler ile Selefi Nur Partisi'nin ise kutlamalar ile ilgili henüz net bir tutumu yok. Sosyal paylaşım sitelerinde örgütlenen bazı gruplar, devrimin yıl dönümünde askeri yönetimi sonlandırmak ve Mübarek ailesinden kısas almak üzere Mübarek'in oğulları ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli'nin kaldığı Tora Cezaevi'ne yürüyeceklerini dile getirdiler. Birçok siyasi organizasyon, Tahrir Meydanı'nda geniş katılımlı mitingler düzenleyebilmek için çalışmalara başladı. Sosyal paylaşım sitelerinde örgütlenen birçok aktivist, 25 Ocak 2012'de yapacakları gösterilere ''Yeniden devrim, devrimi koruma ve devrimi tamamlama'' gibi isimler koydular. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) eski başkanı ve Mısır muhalefetinin önemli isimlerinden Muhammed El Baradey, güvenli bulması halinde, devrimin yıl dönümünde göstericilerin önünde yürüyeceğini söyledi. Mısır İçişleri Bakanlığı ile ordunun, halk ayaklanmasının yıl dönümünde ülke genelinde geniş güvenlik önlemi alacağı ancak gösterilere müdahale etmeyeceği bildiriliyor.