Mısır'da devrimi gençler yaptı!

T24- İngiliz basının önde gelen yayımlarından The Guardian, Orta Doğu'da yaşanan ayaklanmaların ve Mısır'da gerçekleşen devrimin arkasındaki genç yaştaki aktivistlere dikkat çekiyor. Gazete, Tunus'taki 10 milyonluk nüfusun yüzde 51'i 30 yaşın altında olduğunu ve 80 milyonluk Mısır'da ise 30 yaşın altındaki gençler nüfusun yüzde 61'ini oluşturduğunu belirtti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre Guardian, İran yönetiminin Mısır ve Tunus'taki ayaklanmaları olumlu karşıladığını ancak, bu iki ülkede de, eylemlerin İslamcı muhalif hareketlerce değil, siyasi özgürlük talep eden ve otokratik yönetimleri devirmek isteyen genç eylemciler tarafından örgütlendiğine dikkati çekiyor.

Gazete Fas'tan Yemen'e kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eylemlere özellikle örgütlü olmayan gençlerin öncülük ediyor olmasını bir demografik veriler haritası eşliğinde daha ayrıntılı incelemiş.

Haritaya göre, Orta Doğu ülkelerinin çoğunda 30 yaş altı genç nüfusun oranı yüzde 50'nin üzerinde. Devrimler dalgasını başlatan Tunus'ta 10 milyonluk nüfusun yüzde 51'i 30 yaşın altında. 80 milyonluk Mısır'da ise 30 yaşın altındaki gençler nüfusun yüzde 61'ini oluşturuyor. Genç nüfusun en yoğun olduğu ülkeler arasında yüzde 72 ile Yemen, yüzde 69 ile Sudan ve yüzde 66 ile Suriye geliyor.

Guardian'ın derlediği 15-24 yaş arası genç nüfustaki işsizlik oranları açısından, başı yüzde 45 işsizlik ile Cezayir çekiyor. Tunus Mısır, Ürdün, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde ise genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16 ila yüzde 30 arasında değişiyor.