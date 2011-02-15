T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da devrimi gençler yaptı!

The Guardian, Mısır'da gerçekleşen devrimin arkasındaki genç yaştaki aktivistlere dikkat çekiyor.

15 Şubat 2011 02:00

T24- İngiliz basının önde gelen yayımlarından The Guardian, Orta Doğu'da yaşanan ayaklanmaların ve Mısır'da gerçekleşen devrimin arkasındaki genç yaştaki aktivistlere dikkat çekiyor. Gazete,  Tunus'taki 10 milyonluk nüfusun yüzde 51'i 30 yaşın altında olduğunu ve 80 milyonluk Mısır'da ise 30 yaşın altındaki gençler nüfusun yüzde 61'ini oluşturduğunu belirtti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre Guardian, İran yönetiminin Mısır ve Tunus'taki ayaklanmaları olumlu karşıladığını ancak, bu iki ülkede de, eylemlerin İslamcı muhalif hareketlerce değil, siyasi özgürlük talep eden ve otokratik yönetimleri devirmek isteyen genç eylemciler tarafından örgütlendiğine dikkati çekiyor.

Gazete Fas'tan Yemen'e kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eylemlere özellikle örgütlü olmayan gençlerin öncülük ediyor olmasını bir demografik veriler haritası eşliğinde daha ayrıntılı incelemiş.

Haritaya göre, Orta Doğu ülkelerinin çoğunda 30 yaş altı genç nüfusun oranı yüzde 50'nin üzerinde. Devrimler dalgasını başlatan Tunus'ta 10 milyonluk nüfusun yüzde 51'i 30 yaşın altında. 80 milyonluk Mısır'da ise 30 yaşın altındaki gençler nüfusun yüzde 61'ini oluşturuyor. Genç nüfusun en yoğun olduğu ülkeler arasında yüzde 72 ile Yemen, yüzde 69 ile Sudan ve yüzde 66 ile Suriye geliyor.

Guardian'ın derlediği 15-24 yaş arası genç nüfustaki işsizlik oranları açısından, başı yüzde 45 işsizlik ile Cezayir çekiyor. Tunus Mısır, Ürdün, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde ise genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16 ila yüzde 30 arasında değişiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24