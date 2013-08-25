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Dünya

Mısır'da devrik diktatör Mübarek'in yargılanması sürüyor

Mısır'ın devrik diktatörü Hüsnü Mübarek ve oğulları ile dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adli'nin yargılandığı 'Protestocuların öldürülmesi' davasının 6. duruşması başladı

25 Ağustos 2013 21:00


Mısır'da 2011'de devrilen diktatör Hüsnü Mübarek ve oğulları ile dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adli'nin yargılandığı "Protestocuların öldürülmesi" davasının 6. duruşması başladı.

Yeni Kahire semtinde bulunan Polis Akademisi binasında gerçekleştirilen ve Mübarek ile oğulları Cemal ve Ala'nın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adli ile 7 polis şefinin yargılandığı duruşmaya, zanlılar ve avukatları katılıyor.

Mübarek, söz konusu davada daha önce suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Avukatının Yargıtay'a başvurusu üzerine, Mübarek'in yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Mısır yasalarının "Hüküm giymeksizin 2 yıl cezaevinde kalan sanıkların, tutuksuz yargılanacağı" yönündeki yasası gereğince, Mübarek'in de bu davadan tutuksuz yargılanmasına hükmedilmişti.

Geçen hafta "Cumhurbaşkanlığı saraylarının bakımı için ayrılan paraları kendisi ve ailesinin zimmetine geçirme" suçlamasıyla hakkında görülen davadan beraat eden Mübarek'e tutuklu yargılandığı son dava olan "Ahram gazetesi yöneticilerinden hediye alma" davasından da beraat kararı verilmişti.

Geçici hükümetin Başbakanı Hazim el-Biblavi'nin Mübarek'in ev hapsinde tutulmasına karar verildiğini belirtmesinin ardından Mübarek, perşembe günü  cezaevinden El-Maadi Askeri Hastanesi'ne nakledilmişti.

 

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