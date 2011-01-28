Mısır'da cuma namazı sonrası halk sokaklara döküldü

T24 - El Cezire, Mısır'da reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan Muhammed El Baradey’in gözaltına alındığını duyurdu.







Gösteri öncesinde Müslüman Kardeşler'in üst düzey dört yöneticisi ve bazı üyelerinin gözaltına alındıkları öğrenildi.



Gözaltına alınanlar arasında 5 eski milletvekilli ve örgütün üst düzey yöneticilerinden 5 kişinin bulunduğunu bildiriliyor.

Mısır’da gençler öncülüğünde gıda fiyatlarının yüksekliği, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı tepkilerle başlayan ve 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimine karşı protestolara dönüşen gösteriler dördüncü gününde kitlesel olarak başkent Kahire ve diğer kentlerde sürüyor.

Polisin başkent Kahire’de, binlerce göstericiye plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su ile müdahale ettiği haberleri geliyor.

Uluslararası ajanslar, reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan Muhammed El Baradei’nin de polisin tazyikli su müdahalesine maruz kaldığını duyurdu.

AP ajansı, korumak için El Baradei’yi kuşatan yandaşlarının bazılarına polisin copla müdahale ettiğini kaydetti.

Mübarek yönetimine karşı sloganlar atan göstericilerin de polise taş atarak karşılık verdiği haber veriliyor.



Ahmed el Aşhal adlı gösterici,' 'Gösterilere katılan bu gençlerin Mısır'daki herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok, Müslüman Kardeşler'e mensup da değiller. Kendiliğinden gelişen, kimseye sorulmadan yapılan eylemler bunlar'' dedi.







Mısır'da göstericiler sokaklara döküldü



Aralarında Süveyş’in bulunduğu diğer kentlerdeki gösterilere de polisin müdahale ettiği yönünde haberler bulunuyor.

Bu arada, El Cezire televizyonu, göstericilerin cumhurbaşkanlığı yakınında toplanmaya başladığını duyurdu.



Ülkedeki en büyük muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşler, bugüne kadar uzak durdukları hükümet karşıtı gösterilere dördüncü gününde destek verme kararı almıştı.



Mısır'da internet ve cep telefonu mesaj hizmetlerinin ciddi kesintiye uğradığı haberleri geliyor.

Üç gündür devam eden gösteriler büyük ölçüde sosyal paylaşım siteleri gibi internet araçları aracılığıyla organize edilmişti.



