T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da cuma namazı sonrası halk sokaklara döküldü

El Cezire, Mısır'da reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan Muhammed El Baradey’in gözaltına alındığ

28 Ocak 2011 02:00

T24 - El Cezire, Mısır'da reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan Muhammed El Baradey’in gözaltına alındığını duyurdu.

Rocks and debris litter the streets as Egyptians protestors, some using the cover of upturned garbage skips, take to the streets in Suez, northern Egypt, on January 27 2011, demanding the ouster of President Hosni Mubarak.

Gösteri öncesinde Müslüman Kardeşler'in üst düzey dört yöneticisi ve bazı üyelerinin gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında 5 eski milletvekilli ve örgütün üst düzey yöneticilerinden 5 kişinin bulunduğunu bildiriliyor.

Mısır’da gençler öncülüğünde gıda fiyatlarının yüksekliği, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı tepkilerle başlayan ve 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimine karşı protestolara dönüşen gösteriler dördüncü gününde kitlesel olarak başkent Kahire ve diğer kentlerde sürüyor.

Polisin başkent Kahire’de, binlerce göstericiye plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su ile müdahale ettiği haberleri geliyor.

Uluslararası ajanslar, reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan Muhammed El Baradei’nin de polisin tazyikli su müdahalesine maruz kaldığını duyurdu.

AP ajansı, korumak için El Baradei’yi kuşatan yandaşlarının bazılarına polisin copla müdahale ettiğini kaydetti.

Mübarek yönetimine karşı sloganlar atan göstericilerin de polise taş atarak karşılık verdiği haber veriliyor.

Ahmed el Aşhal adlı gösterici,' 'Gösterilere katılan bu gençlerin Mısır'daki herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok, Müslüman Kardeşler'e mensup da değiller. Kendiliğinden gelişen, kimseye sorulmadan yapılan eylemler bunlar'' dedi.

A burning tire and rocks litter the streets as Egyptians protestors clash with anti-riot police on the streets of Suez, northern Egypt, on January 27 2011, demanding the ouster of President Hosni Mubarak.

Mısır'da göstericiler sokaklara döküldü

Aralarında Süveyş’in bulunduğu diğer kentlerdeki gösterilere de polisin müdahale ettiği yönünde haberler bulunuyor.

Bu arada, El Cezire televizyonu, göstericilerin cumhurbaşkanlığı yakınında toplanmaya başladığını duyurdu.

Ülkedeki en büyük muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşler, bugüne kadar uzak durdukları hükümet karşıtı gösterilere dördüncü gününde destek verme kararı almıştı.

Mısır'da internet ve cep telefonu mesaj hizmetlerinin ciddi kesintiye uğradığı haberleri geliyor.
Üç gündür devam eden gösteriler büyük ölçüde sosyal paylaşım siteleri gibi internet araçları aracılığıyla organize edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24