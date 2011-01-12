-MISIR'DA ÇOCUK İŞÇİLERİ TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI KAHİRE (A.A) - 12.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'ye 40 kilometre uzaklıktaki Şarkıye iline bağlı Belbes kasabası yakınlarında çocuk tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bir kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 çocuk işçi hayatını kaybetti, 20 işçi de yaralandı. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonun haberine göre, Belbes-Şarkiye yolunda, çocuk tarım işçilerini taşıyan kamyonete arkadan bir kamyonun çarpması sonucu, yaşları 9 ila 17 arasında değişen 12 çocuk hayatını kaybetti, 20 çocuk ise yaralandı. Yaralıların, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirilirken bir polis yetkilisi, kazaya, bölgedeki yoğun sisin neden olduğunu söyledi. Mısır'da resmi rakamlara göre, bozuk yol koşulları ve kuralların ihlal edilmesinden dolayı yaşanan trafik kazalarında her yıl 6 bin kişi hayatını kaybederken, 30 binin üzerinde insan yaralanıyor veya sakat kalıyor.