-Mısır'da çatışmalar sürüyor KAHİRE (A.A) - 05.02.2012 - Mısır'da çarşamba günü Port Said kentinde bir futbol karşılaşmasında çıkan ve 70'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olayların ardından, ülke genelinde güvenlik kuvvetleriyle protestocular arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Mısır genelinde Port Said olaylarının akabinde baş gösteren şiddet olaylarında şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 3 bine yakın gösterici ile polis yaralandı. Başkent Kahire'nin ünlü Tahrir Meydanı yakınlarındaki Muhammed Mahmud, Felaky ve Meclis El Şabi caddelerinde çoğunluğunu Sol,Liberal ve Laik kesimlerin oluşturduğu muhaliflerle futbol takımlarının taraftarları, polis ile çatışmaya devam ediyor. Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan çatışmalar Kahire, Port Said, Süveyş ve İsmailiye'de halen sürüyor. Bazı basın yayın organları, Port Said'de çıkan olaylarda ''Mübarek ailesine yakın bir ismin parmağı olduğunu'' ileri sürdü. Bağımsız Yovm El Seba Gazetesi ise Mübarek'in kapatılan partisi NDP'ye üye ve Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'e yakın bir ismin yakın bir zaman içerisinde Port Said Stadyumu'nun müdürü ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Port Said olaylarıyla ilgili Halk Meclisi'nin kurduğu Gerçekleri Araştırma Komisyonu ise olayların aydınlatılması için çalışmalarına başladı. İktidardaki Yüksek Askeri Konsey tarafından kurulan sivillerden oluşan Danışma Kurulu'da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin daha önce planlanan hazirandan önce yapılmasının ülke için yararlı olacağını açıkladı. Yüksek Askeri Konsey Danışma Kurulu'na göre, adaylık başvuruları öne alınarak seçimler planlan tarihten daha önce gerçekleşebilir. Mısır'da protestocular ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmalar dışında da şiddet olaylarında da Port Said'de yaşanan katliamın hemen ardından genel bir tırmanış gözleniyor.