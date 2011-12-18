-Mısır'da çatışmalar devam ediyor KAHİRE (A.A) - 18.12.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de muhalifler ile güvenlik güçleri arasında cuma günü başlayan çatışmalar devam ediyor. En az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralı sayısının 400'ü geçtiği çatışmalar Kasr el Ayni Caddesi'nde aralıksız sürüyor. Mısırlı muhaliflere askerlerle birlikte sivil polislerin de müdahalede bulundukları gözleniyor. Muhalifler çatışmalarda yaralananları hastanelere ve gönüllü doktorların bulunduğu bölgelere motosikletlerle taşıyorlar. Mısır Başbakanı Kemal Genzuri'nin dün yaptığı açıklamada olaylara karışan grupları karşı devrimci olarak nitelendirmesi Mısırlı muhalifleri öfkelendirdi. Yüksek Askeri Konseyin dün yaptığı açıklamalar da muhalifleri teskin etmeye yetmedi. Muhalifler kabine binası ile başbakanlığa yürümekte kararlı. Bu arada dün muhaliflerin attığı molotofkokteyli sonucu yanan Bilimsel Araştırma Enstitüsündeki hasar görmeyen belgeler binadan çıkarılıyor. Muhalifler ve bazı yetkililer enstitüden sağlam çıkarabildikleri belgeleri başka bir yere naklediyor.