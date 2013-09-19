Mısır'da çatışma çıktı

Mısır polisi Kahire yakınlarında militanlarla çatıştı. Olayda bir polis hayatını kaybetti.

Mısır polisi, sabah saatlerinde eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin aziledilmesinin ardından çıkan olaylara karışan bazı kişileri yakalamak için Kerdasah bölgesinde operasyon başlattı.

Bunun üzerine güvenlik güçleriyle silahlı kişileri arasında çatışma çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, askerlerin zırhlı araçlarla Kirdase semtine girdiği sırada bazı kişilerin güvenlik güçlerine makineli tüfeklerle ateş açması sonucu ağır yaralanan Giza Emniyet Müdür Yardımcısı Tümgeneral Ferac hayatını kaybetti.

Çatışma sonrası güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirdiği ve sokağa çıkma yasağı uyguladığı belirtiliyor.