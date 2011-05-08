-MISIR'DA ÇATIŞMA: 5 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 08.05.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 5, yaralı sayısınında 74 olduğu açıklandı. Mısır resmi haber ajansı MENA'ya açıklamada bulunan Giza Sağlık Müdürü Abdul Halim El Bahari, çatışmalarda 5 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını söyledi. Resmi Nil televizyonu ise konu ile ilgili haberinde, yaralı sayısının 74'den fazla olabileceğini duyurdu, ancak kaynağını belirtmedi. Nil televizyonunun canlı yayınına bağlanan Giza Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İmbaba semtindeki çatışmanın, Müslüman olduktan sonra rahip eşi tarafından alıkonulduğu ileri sürülen bir kadın için Saint Mina Kilisesi önünde gösteri yapan Selefi gruplar ile Hristiyanlar arasındaki sözlü tartışmadan dolayı çıktığını bildirdiler. Mısır hükümeti, çatışmaların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk etti. Görgü tanıkları, bölgede gerginliğin sürdüğünü, Mısır ordusunun çatışmaları kısmen kontrol altına alarak çatışmalara katıldıkları ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldığını kaydettiler.