Mısır'da çatışma: 45 yaralı

Mısır'da ordu tarafından darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçileri ile karşıtları arasında çıkan taşlı sopalı çatışmalarda 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin destekçileri, ABD'yi ''darbe yanlısı'' tutumu nedeniyle protesto etmek için Kahire Büyükelçiliği önünde toplanmak istedi. Büyükelçilik etrafında önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahalede bulundu.

Bölgeden uzaklaşan grupla darbe destekçileri arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı çatışmalarda 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Bu arada Mısır resmi televizyonu, Tahrir Meydanı yakınındaki çatışmalarda 2 kişinin öldüğünü iddia etti ancak Sağlık Bakanlığı kaynakları iddiayı doğrulamadı. Mursi destekçilerinin ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde yapılması planlanan gösterileri sona erdirerek Nahda Meydanı'na yöneldiği öğrenildi.

18 kişi de Dimyat'ta yaralandı

Dimyat kentinde, Nil nehri kenarında Mursi posterleri taşıyarak yürüyüş gerçekleştiren grup, kent merkezinde darbe yanlılarınca engellenmek istendi, çıkan gerginlik taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Hastane kaynakları, çoğunun durumu hafif olmak üzere 18 kişinin çıkan kavgada yaralandığını bildirdi.

Şura Meclisi, ''darbecilerin'' kararlarını tanımadı

Mısır'da askeri darbenin ardından feshedilen Şura Meclisi, Rabiatul Adeviye Meydanı'nda yaptığı oturumda ''darbecilerin'' kararlarını tanımadığını bildirdi.

Kahire'de demokrasi yanlılarının aralıksız gösteri düzenlediği meydanda, toplantı yeter sayısı olan 136'yı geçerek 140 milletvekiliyle oturum açan Şura Meclisi tavsiye kararları açıkladı.

Açıklamada, Mursi'nin derhal serbest bırakılarak görevinin başına geçmesi istenerek, askeri darbe, anayasanın iptali, Şura Meclisi'nin feshedilmesi, televizyon kanallarının kapatılması, siyasilerin ve göstericilerin tutuklanması reddedildi.

Darbecilerin kurduğu hükümetin, meclis tarafından tanınmadığını vurgulanan açıklamada, dünya parlamentoları, Mısır'daki "askeri darbe"nin ve ardından yapılanların reddedilmesi için olağanüstü oturum düzenlemeye çağrıldı.

Tavsiye kararlar arasında ayrıca ABD ve İsrail'in "şüpheli rolü" kınanırken, bu ülkelerin büyükelçilerinin Mısır'dan çıkarılması istendi.