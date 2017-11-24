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Dünya

Mısır’da camiye bombalı-silahlı saldırı: En az 155 kişi öldü

(Ölü sayısı güncellendi) Kahire, 24 Kasım (DHA)- Mısır'ın Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde bir camiye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi

24 Kasım 2017 19:40

(Ölü sayısı güncellendi)

Kahire, 24 Kasım (DHA)- Mısır\'ın Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde bir camiye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 155  kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Mısır’da Cuma namazı sırasında Ariş kentine bağlı Abed kasabasında camiiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı ile aynı anda dört tane cipin içindeki saldırganlar tarafından camiye ateş açıldı. Saldırıda yaklaşık 75 kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastaneler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mücahid, saldırıda militanların bomba attığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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