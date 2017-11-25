Mısır’da cami saldırısında ölü sayısı 305’e yükseldi

Kahire, 25 Kasım, (DHA) - Mısır\'da savcılık, Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde dün bir camiye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenler, 27\'si çocuk 305 kişiye yükseldiğini açıkladı.

Mısır’da Cuma namazı sırasında Ariş kentine bağlı Abed kasabasında camiiye bombalı saldırı düzenlendi. 4x4 ciplerin içindeki maskeli bir saldırganlar tarafından camiye ateş açıldı.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastaneler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mücahid, saldırıda militanların bomba attığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Mısırda üç gün yas ilan edildi.