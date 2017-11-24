Mısır’da cami saldırısında ölü sayısı 235’e yükseldi

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Kahire, 24 Kasım, (DHA)- Mısır\'ın Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde bir camiye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 235 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Bazı Mısırlı yerel gazetelerde ölü sayısının 260 olduğu yazıldı.

Mısır’da Cuma namazı sırasında Ariş kentine bağlı Abed kasabasında camiiye bombalı saldırı düzenlendi. 4x4 ciplerin içindeki maskeli bir saldırganlar tarafından camiye ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastaneler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mücahid, saldırıda militanların bomba attığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Mısırda üç gün yas ilan edildi.

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Ambulanslar hastaların taşınması dışardan görüntü