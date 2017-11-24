Mısır’da cami saldırısında ölü sayısı 184’e yükseldi

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Kahire, 24 Kasım, (DHA)- Mısır\'ın Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde bir camiye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 184 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Mısır’da Cuma namazı sırasında Ariş kentine bağlı Abed kasabasında camiiye bombalı saldırı düzenlendi. 4x4 cipin içindeki maskeli bir saldırgan tarafından camiye ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastaneler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mücahid, saldırıda militanların bomba attığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

Caminin dışından görüntü