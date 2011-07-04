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Dünya

MISIR'DA BORU HATTINA SABOTAJ KAHİRE (A.A)

04 Temmuz 2011 11:46

-MISIR'DA BORU HATTINA SABOTAJ KAHİRE (A.A) - 04.07.2011 - Mısır'da, İsrail ve Ürdün'e gaz temin eden boru hattına sabotaj düzenlendiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında kurtarma görevlilerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti. Aynı kaynaklar, patlamadan az önce El Ariş kentine 80 kilometre uzaklıktaki Bir El Abd bölgesinde park halinde bir araç görüldüğünün öğrenildiğini de aktardı. Bu saldırı, Şubat'tan beri aynı türde düzenlenen üçüncü saldırı oluyor. Mısırlı yetkililer, bir bombalı saldırı yüzünden 1,5 aylık bir kesintinin ardından 10 Haziran'da İsrail'e yeniden gaz göndermeye başlamıştı.

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