Mısır'da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendi. Askeri noktaya yapılan saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina'nın Refah kentine bağlı el-Burs köyündeki askeri kontrol noktasına önce iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ardından olay mahallinin uzun namlulu silahlarla tarandığı belirtildi.

Saldırıda biri albay 10 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı kaydedildi.

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmazken Mısır makamlarından resmi açıklama yapılmadı.