Mısır'da bomba imha uzmanı havaya uçtu

Mısır’da başkent Kahire’deki bir benzin istasyonunun dışına yerleştirilen bombayı etkisiz hale getirmeye çalışan bomba uzmanı, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis memurunun feci şekilde hayatını kaybetmesine neden olan patlama saniye saniye görüntülendi.

Radikal'in haberine göre, saksıdaki bombanın infilak etmesiyle yaşanan patlamada, olay yerinde uzaklaşma yerine cep telefonuyla fotoğraf çeken üç çalışan da yaralandı. Bombanın uzaktan kumandayla patlatılmış olabileceği belirtildi.

Mısır piramitlerine giden cadde üzerindeki bir karakol yakınlarında gerçekleştirilen bombalı eylemi, “Mısır’ın Askerleri” adlı radikal dinci grup üstlendi.