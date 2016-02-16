T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da bir televizyona 'kadınlar aldatıyor' cezası; talk-show programı 15 gün süreyle yasaklandı

Programa katılan bir konuk, "Yukarı Mısır'da kadınların yüzde 30'u sadakatsiz olma eğiliminde" dedi

16 Şubat 2016 13:35

Mısır'da bir konuğun, ülkede kadınların üçte birinin kocalarını aldattığını söylediği program televizyon üst kurulu kararıyla askıya alındı. Düzenleyici kurul, konuğun sözlerine gelen tepkiler üzerine talk-show programını 15 gün süreyle yasakladı.

Konuk Timur el Suphi, sözlerinin genel çerçevesinden çıkarıldığı için yanlış anlaşıldığını söyledi. Ülkede daha önce de bazı programlar askıya alınmıştı. Bu durum, ifade özgürlüğüyle ilgili kaygıları artırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Suphi, programda "Özellikle Yukarı Mısır'da kadınların yüzde 30'u sadakatsiz olma eğiliminde. Ve kocaları, evlerini geçindirmek için yurt dışında çalışan birçok kadının evlilik dışı ilişkisi var" dedi.

Timur el Suphi, kadınların, "evlilikleri sıkıcı olmaya başladıkları ve ahlaksız oldukları için kocalarını aldattığını" söyledi.

Bu söyleşi, Aralık'ta özel CBC kanalında "Mümkün" adlı programda yayımlandı.

Ancak program, sosyal medyada bu sözlerin yer aldığı bölüm yayımlanıncaya kadar çok dikkat çekmedi. Ancak sonradan büyük bir tepki oluştu.

Suphi Facebook'ta bir milyondan fazla takipçisi olan "Çilekeş Kocanın Günlüğü" adlı bir sayfayı yönetiyor.

Ölüm tehditleri aldıktan sonra özür dileyen Suphi, annesinin de Yukarı Mısırlı olduğunu söyledi. Yukarı Mısır, sık sık fıkralara konu olan muhafazakâr bir bölge.

CBC kanalı da izleyicilerden özür diledi, programın sunucusunun Suphi'ye yayında tepki gösterdiğini belirtti. Televizyon üst kurulu, diğer kanallara Suphi'yi yayınlara çıkarmama çağrısında bulundu.

ETİKETLER

mısırmısır televizyonuyukarı mısırkadınlarkanalceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24