Mısır'da bir televizyona 'kadınlar aldatıyor' cezası; talk-show programı 15 gün süreyle yasaklandı

Mısır'da bir konuğun, ülkede kadınların üçte birinin kocalarını aldattığını söylediği program televizyon üst kurulu kararıyla askıya alındı. Düzenleyici kurul, konuğun sözlerine gelen tepkiler üzerine talk-show programını 15 gün süreyle yasakladı.

Konuk Timur el Suphi, sözlerinin genel çerçevesinden çıkarıldığı için yanlış anlaşıldığını söyledi. Ülkede daha önce de bazı programlar askıya alınmıştı. Bu durum, ifade özgürlüğüyle ilgili kaygıları artırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Suphi, programda "Özellikle Yukarı Mısır'da kadınların yüzde 30'u sadakatsiz olma eğiliminde. Ve kocaları, evlerini geçindirmek için yurt dışında çalışan birçok kadının evlilik dışı ilişkisi var" dedi.

Timur el Suphi, kadınların, "evlilikleri sıkıcı olmaya başladıkları ve ahlaksız oldukları için kocalarını aldattığını" söyledi.

Bu söyleşi, Aralık'ta özel CBC kanalında "Mümkün" adlı programda yayımlandı.

Ancak program, sosyal medyada bu sözlerin yer aldığı bölüm yayımlanıncaya kadar çok dikkat çekmedi. Ancak sonradan büyük bir tepki oluştu.

Suphi Facebook'ta bir milyondan fazla takipçisi olan "Çilekeş Kocanın Günlüğü" adlı bir sayfayı yönetiyor.

Ölüm tehditleri aldıktan sonra özür dileyen Suphi, annesinin de Yukarı Mısırlı olduğunu söyledi. Yukarı Mısır, sık sık fıkralara konu olan muhafazakâr bir bölge.

CBC kanalı da izleyicilerden özür diledi, programın sunucusunun Suphi'ye yayında tepki gösterdiğini belirtti. Televizyon üst kurulu, diğer kanallara Suphi'yi yayınlara çıkarmama çağrısında bulundu.