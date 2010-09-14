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Dünya

MISIR'DA BİR KİŞİ İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI ANKARA (A.A)

14 Eylül 2010 18:09

-MISIR'DA BİR KİŞİ İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Mısır'da bir anne ve 3 çocuğunu öldürmek suçundan yargılanan Muhammed Hüseyin Hafız'ın idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Minye kenti Ağır Ceza Mahkemesi, Raziye Abdülmecid ve oğulları Muhammed, Taha ve Ala'yı öldürmek suçundan, 29 yaşındaki Muhammed Hüseyin Hafız'ın idamına karar verdi. Mahkemenin, Minya müftüsünden idam kararıyla ilgi görüş istediği ve müftünün Hafız'ın idamında dini yönden herhangi bir sakınca bulunmadığı görüşünü ilettiği belirtilen haberde, avukat ve idam masrafları olan 10.000 Mısır poundunun da (yaklaşık 2750 TL) idam mahkumundan tahsil edileceği kaydedildi.  Mısır mahkemelerinin, idam kararlarından sonra müftülerden, ceza ve cezalının durumu ile ilgili fetva istedikleri belirtiliyor.

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