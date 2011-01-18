-MISIR'DA BİR KİŞİ DAHA KENDİNİ YAKTI KAHİRE (A.A) - 18.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kişinin daha kendini ateşe verdiği bildirildi. Bir güvenlik yetkilisi, parlamento binası yakınında kendini yakma eylemi yapan kişinin avukat olduğunu belirtti, ancak eylemin nedeni konusunda bilgi vermedi. Tunus'ta, geçen ay sebze arabasına el konulmasının ardından kendini yakan bir seyyar satıcının ölmesi ülkede büyük infial yaratmış, gösteriler çığ gibi büyümüş ve tepkilere direnemeyen Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Tunus'taki olaylar bölge ülkelerinde eylemleri tetiklemişti. Mısır'da dün de kötü yaşam koşullarını protesto etmek isteyen bir kişi, parlamento yakınlarında üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermişti. Cezayir ve Moritanya da benzer eylemlere sahne olmuştu.