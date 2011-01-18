T24 LogoT24 Logo
Dünya

MISIR'DA BİR KİŞİ DAHA KENDİNİ YAKTI KAHİRE (A.A)

18 Ocak 2011 15:34

-MISIR'DA BİR KİŞİ DAHA KENDİNİ YAKTI KAHİRE (A.A) - 18.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kişinin daha kendini ateşe verdiği bildirildi. Bir güvenlik yetkilisi, parlamento binası yakınında kendini yakma eylemi yapan kişinin avukat olduğunu belirtti, ancak eylemin nedeni konusunda bilgi vermedi. Tunus'ta, geçen ay sebze arabasına el konulmasının ardından kendini yakan bir seyyar satıcının ölmesi ülkede büyük infial yaratmış, gösteriler çığ gibi büyümüş ve tepkilere direnemeyen Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Tunus'taki olaylar bölge ülkelerinde eylemleri tetiklemişti. Mısır'da dün de kötü yaşam koşullarını protesto etmek isteyen bir kişi, parlamento yakınlarında üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermişti. Cezayir ve Moritanya da benzer eylemlere sahne olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24