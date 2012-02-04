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Dünya

Mısır'da bir kamu binası yakıldı KAHİRE (A.A)

04 Şubat 2012 05:18

-Mısır'da bir kamu binası yakıldı KAHİRE (A.A) - 04.02.2012 - Mısır'ın Port Said kentinde bir maçtan sonra çıkan ve 76 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların neden olduğu şiddet ülke genelinde devam ediyor.  Polis ile protestocular arasında çatışmaların sürdüğü başkent Kahire'deki Muhammed Mahmud Caddesi'nde bulunan ve Kalkınma Bakanlığına ait olduğu bildirilen bir bina ateşe verildi.  Muhalif göstericiler, söz konusu binanın ''Baltacı'' olarak tabir edilen suç grupları tarafından yakıldığını ileri sürüyor.  Katar'ın El Cezire televizyonu, Port Said olaylarının ardından başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini ileri sürerken, Mısır Sağlık Bakanlığı, olaylarda yaralananların sayısını bin 500 olarak açıkladı.  Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de ise emniyet müdürlüğüne girmek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıktı.  Emniyet binasına girmeye çalışan ve çoğunluğunu futbol takımlarının taraftarlarının oluşturduğu göstericilerin, göz yaşartıcı gaz kullanan polise molotof kokteylleri ile karşılık verdikleri bildirildi. Mısır ordusunun olası bir saldırı ihtimaline karşılık Tora Cezaevi ve çevresine yeni tel örgüler çektiği ve bölgede güvenliği artırdığı öğrenildi.  Görgü tanıklarının iddialarına göre, Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal ile Eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin tutuklu bulundukları Tora Cezaevi'ne göstericilerin saldırıda bulunabilecekleri ihtimalini değerlendiren ordu, cezaevi ve çevresine 2 sıra yeni tel örgü çekerek, çevredeki zırhlı araç sayısını artırdı.

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