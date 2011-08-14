Mısır'da bir baba bakamadığı kızlarını nehre attı

T24 - Mısır'da bir baba, bakamadığı gerekçesiyle kızlarından 3'ünü Nil Nehri'nde boğarak öldürdü.









Mısır'ın başkent Kahire'nin 120 kilometre güneyindeki Beni Suef iline bağlı Cebel Şark El Nil köyünde yaşayan 45 yaşındaki Saad Şemerden, 5 kızından 3'ünü ''bakamadığı gerekçesi'' ile Nil Nehri'nde boğarak öldürdü.



Mısır'da yayımlanan Yovm El Seba gazetesinin haberine göre, olay Beni Suef Emniyet Müdürlüğünün 3 kız çocuğu hakkında kayıp ihbarı aldıktan sonra araştırma başlatması sonucunda ortaya çıktı.



Olay ile ilgili aile fertlerinin ifadelerini dinleyen polis yetkilileri, ağustos ayının üçüncü gününden itibaren kayıp oldukları belirtilen ikisi 6 yaşında ikiz ve biri 2 yaşında olan 3 kızın, babaları Saad Şemerden tarafından Nil Nehri'ne atılarak öldürüldüğünü belirledi.



Kızların cesetleri, polis tarafından nehrin kıyısında bulunurken, ölen kız çocuklarının ablası, polise verdiği ifadesinde "Babamız, kardeşlerimi Nil'de gezdireceğini söyledi. İftar öncesi onları alıp götürdü. Eve döndüğünde kardeşlerim yoktu ve biz sorduğumuzda 'Onları size yemek getirmek için sattım.



İleri bir yaşa geldiklerinde geri dönecekler' diye cevapladı. Babam kardeşlerimi hiç sevmiyordu ve onları dövüyordu" dedi.



Polis ifadesinde, kızlarına bakamadığı için başlarını suya sokarak Nil Nehri'nde boğduğunu itiraf eden Saad Şemerden, cinayeti ailesinin geçimini sağlayamadığı için işlediğini savundu.



Polis yetkilileri, eşinin bir süre önce kendisini terk etmesine kızan Saad Şemerden'in, 5 çocuğuna da kötü davrandığını ifade ettiler. 3 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla savcılığa çıkarılan Saad Şemerden, tutuklanarak ceazevine konuldu.





