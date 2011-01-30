-MISIR'DA BİNLERCE KİŞİ TAHRİR MEYDANINDA ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Ordunun sokağa çıkma yasağı ilan ettiği Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün de yasağı tanımayan binlerce kişi Tahrir meydanında biraraya geldi. Göstericilerin arasına katılan muhalif lider El Baradei, kalabalığa yaptığı konuşmada, ''Haklarınızı geri aldınız. Başlattığımız şeyin geri dönüşü yok'' dedi. ''Tek bir temel talebimiz var'' diye konuşan El Baradei, bunun ''rejimin sona ermesi ve yeni bir dönemin, yeni bir Mısır'ın başlaması olduğunu'' söyledi. Muhalif lider, ''Sizlerden biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Değişim birkaç gün içinde gelecek'' ifadesini kullandı. El Baradei'nin konuşması sırasında kalabalığın ''Kahrolsun Mübarek'' şeklinde slogan attığı gözlemlendi.