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Dünya

MISIR'DA BİNA ÇÖKTÜ: 5 ÖLÜ ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 17:10

-MISIR'DA BİNA ÇÖKTÜ: 5 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Mısır'ın Mansuriye kentinde bir binanın çökmesi sonucunda, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Mısır'da bir polis yetkilisi, başkent Kahire'nin 120 kilometre kuzeydoğusundaki Mansuriye kentinde bir binanın çökmesi sonucu, enaz 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Çöken bina ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını ifade eden yetkili, çevre binaların da çöküşten etkilenme ihtimaline karşı boşaltıldıklarını kaydetti.

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