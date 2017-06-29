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Ekonomi

Mısır'da benzine yüzde 55 zam yapıldı

Tüpgaz'a yüzde 100 zam yapıldı

29 Haziran 2017 19:18

Mısır hükümeti, cüneyhin dalgalanmaya bırakıldığı son 8 ay içerisinde ikinci kez akaryakıt ve tüpgaz ürünlerine yüzde 55 zam yaptı. Fiyatlar, yüzde 5.6 ila 100 arasında değişen oranlarda artırıldı. 

Mısır Petrol Bakanı Tarık Molla, yaptığı basın açıklamasında yeni fiyat uygulamasının bugün sabah saat 08:00 itibariyle başladığını söyledi.

Normal benzinin yüzde 43, daha çok taksi ve dolmuş araçlarında kullanılan 80 oktan benzin fiyatının ise yüzde 55 oranında zamlandığı belirtildi. Yeni uygulamaya göre normal benzinin fiyatı 3.5 cüneyhtten (19 sent) 5 cüneyhe (27 sent) çıkarken, 80 oktan benzinin fiyatı ise 2.35’ten (13 sent) 3.65 cüneyhe (20 sent) yükseldi.

Tüpgaz'a yüzde 100 zam yapıldı

En düşük zam yüzde 5.6 ile süper benzine yapılırken en yüksek zam tüpgaz fiyatına geldi. 15 cüneyhten (83 sent) satılan büyük tüp bugünden itibaren 30 cüneyhten (1,66 sent) satılacak.

Motorin (mazot) fiyatının 2.35 cüneyhten (13 sent) 3.65'e (20 sent) yükselerek yüzde 55 oranında zamlandığı duyuruldu. 

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