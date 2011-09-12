-Mısır'da Başbakan Erdoğan için bilbordlar KAHİRE (A.A)-12.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gece başlayacak olan Mısır ziyareti öncesinde Kahire caddelerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri kapladı. Mısır'da faaliyet gösteren Türk işadamları tarafından 6 Ekim Köprüsü ve Nasır City bölgesindeki yollardaki bilbordlarda yer alan Erdoğan resimlerinin üzerinde Türk ve Mısır bayrakları bulunuyor ve "Birlikte bir gelecek için el ele Recep Tayyip Erdoğan" yazısı yer alıyor. Konu ile ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Türk İş Konseyi Afrika, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi Başkanı Tunç Özkan, Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı geziden onur duyduklarını, gezinin tarihi önem taşıdığını kaydetti. Gezinin duyurulması için kendilerinin de katkı sağladığını söyleyen Özkan, Erdoğan'ın Mısır gezisinin iki ülke ekonomisi, askeri ve siyasi ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Mısır basını da Erdoğan'ın gelişini manşetlerden okuyucularına duyurarak, ziyaretin önemine ilişkin detaylı bilgiler verdi. Başbakan Erdoğan'ı Kahire'ye varışında Mısır Başbakanı İsam Şeref'in karşılayacağı öğrenildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Şeref'in Erdoğan'ı havalanında karşılayacak olması Mısır tarafının ziyarete verdiği önemin bir göstergesi. Mısır basını Müslüman Kardeşler'den bir heyetin Erdoğan ile görüşeceğini, heyete Müslüman Kardeşler Yürütme Konseyi Rehberi Muhammed Bedii'nin bizzat başkanlık edeceğini yazdı. Mısırlılar ise havalanına giderek Erdoğan'ı Türk bayrakları ile karşılamayı planlıyorlar. AA muhabirine konuşan aktivitistler, Erdoğan'ın Mısır gezisinin kendilerinde heyecan yarattığını söylediler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gün Mısır'a yapacağı resmi gezi öncesinde, Kahire'deki Türk Büyükelçiliği önünde toplanan Mısırlılar, Erdoğan lehine sloganlar atarak gösteri yapıyor.