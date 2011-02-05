-MISIR'DA BANKALARIN AÇILMASI PLANLANIYOR KAHİRE (A.A) - 05.02.2011 - Mısır'da muhalefetin Hüsnü Mübarek aleyhine başlattığı gösteriler nedeniyle bir haftadır kapalı olan bankaların yarın açılmasının planlandığı belirtildi. Mısır Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hisham Ramez'in telefonla yaptığı açıklamaya göre, ülkede yaşanan yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle kapalı olan bankalar yarın açılacak. MENA Haber Ajansı, Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bankaların yarın daha önceki uygulamaların aksine yerel saatle 10.00 yerine 08.30'da açılmasının planlandığını kaydederken, Ramez, bankaların yarın sabah saat 10.00'da işlemlere başlayacağını bildirdi. Bankaların yerel saatle 13.30'da ise tekrar kapanacağı belirtiliyor. İsmi açıklanmayan bir borsa yetkilisi bu sabah yaptığı açıklamada, gösteriler nedeniyle 27 Ocak'ta işleme ara verilen Mısır Borsasının Pazartesi günü de kapalı olacağını ifade etmişti. Yetkili, borsanın açılış tarihinin, işleme başlamadan 48 saat önce duyurulacağını belirtmişti.