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Ekonomi

MISIR'DA BANKALAR VE BORSA KAPALI OLACAK KAHİRE (A.A)

29 Ocak 2011 19:11

-MISIR'DA BANKALAR VE BORSA KAPALI OLACAK KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da bankalar ve borsa, ilk iş günü olan pazar günü kapalı olacak.   Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hişham Ramiz, yaptığı açıklamada, Mısır'da haftanın ilk iş günü olan pazar günü bankaların ve borsaların kapalı olacağını, bunun sadece önlem olduğunu söyledi. Ramiz, ayrıca, merkez bankasının rezervlerinin güçlü olduğunu ifade etti.  Mısır'daki gösteriler nedeniyle geçen hafta borsa iki gün içinde yüzde 16 değer kaybetti. Mısır Lirası da son 6 yılın en düşük seviyesine düştü.  Öte yandan, Suudi Arabistan'da da borsa Mısır'daki olaylar nedeniyle bugün yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.  ''Tadawul'' Endeksi yüzde 6,44 azalarak 6.267 puandan kapandı. 

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