Mısır'da balon faciası; 19 ölü!

Mısır'da turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan balon düştü, en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Turistik amaçlı Mısır'a giden çok sayıda turist, Mısır'ı havadan görmek için balona bindi. Bir süre havalandıktan sonra balonun havaya kalkmasını sağlayan alev, bir anda balonu sardı. Ardından yaşanan patlama sonrasında, balon bir tarlaya düştü.

AFP'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, ölenler arasında Fransız, İngiliz, Japon ve Hong Kong vatandaşlarının bulunduğunu ifade etti. Balonun yangın ve hemen sonrasında yaşanan patlamanın ardından Luksor'un batısındaki bir tarlaya düştüğü belirtildi.