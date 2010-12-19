-MISIR'DA BALKON ÇÖKTÜ: 4 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 19.12.2010 - Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinde bir apartmanın balkonun çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonun haberine göre, kent merkezindeki Abdulselam Aref Caddesi'nde bulunan bir binanın 5. katının balkonu, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda, balkondan kopan beton parçalarının caddeden geçenlere isabet etmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Geçen hafta da İskenderiye'de bir tekstil fabrikasının aşırı yağışlardan dolayı çökmesi sonucu Mısır İçişleri Bakanlığının resmi açıklamasına göre 17 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Mısır'da, inşaatlarda eksik malzeme kullanımı ve plansız yapılaşmadan dolayı bina ve balkon çökmeleri sıkça yaşanıyor.