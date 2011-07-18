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Dünya

MISIR'DA BAKANLARIN YEMİN TÖRENİ ERTELENDİ KAHİRE (A.A)

18 Temmuz 2011 20:29

-MISIR'DA BAKANLARIN YEMİN TÖRENİ ERTELENDİ KAHİRE (A.A) - 18.07.2011 - Mısır'da Başbakan İsam Şeref'in kabinede yaptığı değişikliklerin ardından bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 14 bakanın yemin töreninin yarına ertelendiği bildirildi. Mısır'ın devlet televizyonu ERTU 1'in haberine göre, İsam Şeref'in yeni atadığı 14 bakanın isimleri yönetimdeki Yüksek Askeri Konsey tarafından onaylandı. Bugün Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin huzurunda yemin ederek göreve başlamaları planlanan bakanların yemin töreni, henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı ertelendi. Muhaliflerin tepkisine neden olan İçişleri ve Adalet bakanlarının ise değişmediği belirtildi. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Mısri El Youm gazetesi, kabinede ilerleyen günlerde yeni değişikliklere gidilebileceğini okuyucularına duyurdu. Gazete haberinde, İçişleri Bakanının değiştirilmemesinin yeni protesto dalgalarına sebep olabileceğini ileri sürdü. 

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